Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri iftar sofrasında buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği, tarihi Gümrük Hanı'nda Harran Üniversitesi (HRÜ) Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Dernek Başkanı Halil Yoğunlu, üniversite öğrencilerini iftar sofrasında buluşturarak aile ortamı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin Siverek'te misafir olduklarını dile getiren Yoğunlu, "Bu anlamda genç kardeşlerimizi unutmamız mümkün değildi. Gençler ailelerinden uzak bir ramazan ayı geçirse de bizler onlarla bir araya gelerek sıcak bir aile ortamı yaşatmak istedik. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizle iftar soframızı paylaşmaktan memnunuz." dedi.

Davetten duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencileri, emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar programına 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, öğretim görevlileri ile STK başkanları katıldı.