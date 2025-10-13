Haberler

Şanlıurfa'da Tüketime Uygun Olmayan 1 Ton Süt İmha Edildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan denetimlerde, tüketime uygun olmayan 1 ton süt tespit edilerek imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimde işletme sahibine de cezai işlem uyguladı.

Ekipler tarafından el konulan süt imha edildi. İşletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
