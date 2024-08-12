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Şanlıurfa'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Düzenlendi

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Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulu kapanış programında öğrenciler tarafından Filistin temalı gösteri, semazen ve karate gösterileri sunuldu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise programı tertipleyenlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan Filistin temalı gösteri ile semazen ve karate gösterileri sunuldu, şiir okundu.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA'nın gençlere yatırım yapmasının önemine değinen Şıldak, şöyle konuştu:

"TÜGVA, benim de ziyaret ettiğim, çalışmalarını desteklediğim, bizzat şahitlik ettiğim, çalışmalarıyla hakikaten geleceğimiz için, ülkemizin yarınları için en büyük gücümüz olan gençliğe yatırımını yapıyor, onları yarınlara hazırlıyor. Ortaokullarımızda eğitim gören çocuklarımızı yaz döneminde kısa bir dönemde çok güzel eğitimlerle buluşturan, bugün de burada sergiledikleri etkinliklerle gösterilerle bizleri adeta büyüleyen bütün gençlerimizi gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de bu anlamlı programı tertipleyen ve 36 bin öğrenciye ev sahipliği yapan il ve ilçe başkanlarına, üyelere ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Asil, soylu, mazlum ve cesur Filistin halkına tüm benliğiyle selamlarını ileten Beşinci, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız Ayasofya'yı açarken biz gençlere çok ciddi bir hedef verdi. O da şuydu; Ayasofya'nın dirilişi, Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Biz Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu hedefler doğrultusunda çalışacak, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetiştireceğiz. Onların kalbine gireceğiz, yüreklerine dokunacağız, kol kola omuz omuza onlarla yürüyeceğiz."

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, TÜGVA İl Temsilcisi Abdurrazak Aslanlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Filistin Kültür Eğitim Güncel Haberler

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