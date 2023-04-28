Şanlıurfa'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan öğrenci tutuklandı.

Haliliye ilçesindeki özel bir lisede okul yetkilileriyle sigara nedeniyle tartıştıktan bir süre sonra okula pompalı tüfekle dönüp 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.D'nin (16) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün özel bir liseye sigara ile girmek isteyen okulun öğrencilerinden İ.D, okul yetkilileriyle tartıştıktan sonra okuldan ayrılmış, bir süre sonra geri dönerek tüfekle ateş açtığı müdür yardımcısı S.A, güvenlik görevlisi G.M. ve öğrencilerden H.A'yı yaralamıştı.