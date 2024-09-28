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Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla Yaralanan 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Tüfek Saçmasıyla Yaralanan 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kargaşa sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalar bir otomobile isabet etti. Araçta bulunan 6 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüfek saçması isabet eden otomobilin camlarının kırılması sonucu, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Abdalağa Mahallesi Said-i Nursi Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yoldan geçen bir otomobilin camına isabet etti.

Otomobilde bulunan M.K. (1), E.K. (8), S.N.K. (10), N.F.K. (11), A.K. (13) ve M.K. (39) kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgedeki bir kişi tarafından çekilen görüntülerde ise çocuklarının yaralandığını fark eden baba M.K'nin ateş eden kişilerden silahlarını alarak, "dur", "polisi çağır" şeklinde bağırdığı, olay yerinden kaçan bir kişinin bu sırada silahla ateş açtığı görülüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

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