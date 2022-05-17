Şanlıurfa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Haberler

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Şanlıurfa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Şanlıurfa Şair Nabi Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında sergilendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Şair Nabi Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında sergilendi.

Projelerden sorumlu Kimya öğretmeni Ayhan Ayyıldız, öğrencilerin eserlerinden oluşan projelerin sergilendiği fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Düzenlenen etkinlikte çeşitli ürünlerin yanında Sivas İHA yarışmasına katılacak dronun da tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Ayyıldız, "Okul olarak yaklaşık 6 aydır festival için hazırlıklarımız devam ediyordu. Teknoloji sınıfı öğrencilerimizin hazırladığı 18 projemiz bugün fuarda sergilendi. Bu projeler arasında engelden kaçan robotlar, denge robotları, dron gibi projelerimiz bulunuyor. Bundan sonraki hedefimiz seneye yeni takıma seçilecek arkadaşlarla birlikte yeni projeler hazırlamaktır." diye konuştu.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

İhlas Haber Ajansı, Bilim Fuarı, Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Haberler

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