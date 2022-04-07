Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, oğlu yaralandı.
Ali Şermet'in kullandığı 63 L 3409 plakalı traktör, Bostancılar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada Ali Şermet ile beraberindeki oğlu Kadir Şermet yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Şermet kurtarılamadı.
AA / Müslüm Etgü - Güncel