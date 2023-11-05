Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, sulama kanalına devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Mehmet Yalçın ve Ali Y.'yi çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahale ettiği şahıslardan Mehmet Yalçın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA