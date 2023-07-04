Şanlıurfa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.