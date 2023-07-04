Şanlıurfa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.A. (14) yönetimindeki 63 T 748 plakalı traktör, Bozova ilçesi kırsalındaki Ortepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İbrahim Aslan (21) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü A.A, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel