Şanlıurfa'da traktör devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı
AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Davut Cengiz'in kullandığı traktör, Harmanalan Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Galip D. hastaneye kaldırıldı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel