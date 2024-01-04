Şanlıurfa'da traktör devrildi, çiftçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bozan Artar (65), arazisini sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Artar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bozan Artar (65), 30 Aralık'ta Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki arazisini sürdüğü sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Artar'ı Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Artar, bugün yaşamını yitirdi.
Artar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.