Şanlıurfa'da trafikte makas atan iki sürücüye para cezası Güncel Haberler Şanlıurfa'da trafikte makas attıkları görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 9 bin 515 lira ceza kesildi. Şanlıurfa'da trafikte makas attıkları görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 9 bin 515 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa'da konvoyda makas atma ve ateş etme" başlıklı haber üzerine çalışma başlattı. Videoyu inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi araçlarıyla birlikte yakaladı. Yakalanan 2 şüpheliye "trafiğin tehlikeye sokulması", "tehlike arz edecek şekilde şerit değiştirme" ve "trafikte saygısızca araç kullanmak"dan 9 bin 515 lira ceza uygulandı, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da trafikte makas atan iki sürücüye para cezası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.