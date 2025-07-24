Şanlıurfa'da Trafik Tehdidi: 3 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde trafikte aracın önünü kesip, camına vurarak tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Çankaya Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde bir aracın yol vermeme nedeniyle diğer aracın önünü keserek camına vurması, tehdit ve hakarette bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığını belirtti.

Ekiplerce, araçtan inerek olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Şıldak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Paylaşımda Vali Şıldak, şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısız davranışlar sergileyerek araç kullanmak fiillerinden dolayı trafik para cezası uygulanmış. Aday sürücü olan şüphelinin sürücü belgesine daimi olarak el konulmuştur. Kamu düzenini tehdit eden her türlü davranışın sorumluları tespit edilerek adalete teslim edilecektir."