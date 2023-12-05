Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağabeyini kaybeden Bozan Eraslan da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'da trafik kazasında ağabeyini kaybeden yaralı da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kazada ağabeyini kaybeden yaralı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun Bozova yol ayrımında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu Emin Eraslan'ın öldüğü kazada yaralanan kardeşi Bozan Eraslan (51) da tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eraslan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'da 20 Kasım'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.