Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, polis motosikleti ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.