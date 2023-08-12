Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 polis hafif yaralandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, polis motosikleti ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şanlıurfa'daki trafik kazasında, 2 polis hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı 63 A 4816 plakalı polis motosikleti, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Ş.K'nin kullandığı 10 TA 988 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ile beraberindeki polis memuru E.Ö. yaralandı.
Yaralanan polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel