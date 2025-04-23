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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobilin sürücüsü ve bir yolcusu hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki 34 EDP 708 plakalı otomobil, GAP Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halinde bulunan üç otomobile çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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