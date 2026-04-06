Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı Adnan Felhan (43) ile İsmail Felhan (44) hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Halil F.'nin kullandığı 63 AIH 843 plakalı otomobil ile Halil O. yönetimindeki 06 TG 111 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İsmail ve Adnan Felhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail ve Adnan Felhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 sürücünün tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı