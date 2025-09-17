Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zenan Cuda, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İ.C. yönetimindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, Haliliye Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda'ya (5) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cuda, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel