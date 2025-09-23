Haberler

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 MH 431 ile 06 TZG 17 plakalı otomobiller Akçakale kara yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

