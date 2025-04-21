Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ali D. yönetimindeki 35 AHT 069 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 15. kilometresinde Ömer E'nin kontrolündeki 54 AIB 524 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel