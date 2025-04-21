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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ali D. yönetimindeki 35 AHT 069 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 15. kilometresinde Ömer E'nin kontrolündeki 54 AIB 524 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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