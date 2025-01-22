Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf D. idaresindeki 59 AHB 768 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Harran ilçesi kavşağı yakınlarında, Abdullatif T. yönetimindeki 06 RHP 09 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Mahmut D. ile Aysel T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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