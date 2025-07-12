Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Şeyhanlı (32) yönetimindeki 63 AES 881 plakalı otomobil, Karakoyun Mahallesi'nde yolun kenarındaki taşlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ayşe (29) ve Muhammed Seyit Şeyhanlı (7) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.