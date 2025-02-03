Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 3 ÖLÜ, 22 YARALI

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyonun önüne kattığı araçlarla birlikte köprünün üzerinden düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığı belirtilerek şöyle denildi:

"02.02.2025 Pazar günü saat 22.00 sularında Birecik ilçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Büyük üzüntü duyduğumuz bu kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin kimlikleri belirlendi. Kazada vefat edenlerin Ahmet Casım ve Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden ve kadın olduğu öğrenilen 3'üncü kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.