Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.