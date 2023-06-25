Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'ndaki kazada ağır yaralanan aynı aileden Haşim (37) Muhammed Berat (10) ile Hivda Nur Demir (7) kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Abdulhamithan Bulvarı'nda dün sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title