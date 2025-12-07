Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Yılmaz ve Hatice Geyik yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Geyik idaresindeki 21 AEU 569 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda Şevket Polatoğlu yönetimindeki 20 AEH 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yılmaz ve eşi Hatice Geyik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
