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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve bir akrabası hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, park halindeki 3 araca çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu (35) ve akrabası Mehmet Şeyhanlıoğlu (36) hayatını kaybetti, Mehmet Zafer Bağdat (36) da yaralandı.

Kaza, dün gece, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 34 EDP 708 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle park halindeki 3 araca çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, sürücü Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı çıkarılan Mehmet Zafer Bağdat ve Mehmet Şeyhanlıoğlu ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Şeyhanlıoğlu da doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akraba 2 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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