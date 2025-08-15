Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Siverek ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bülent Özer idaresindeki 01 AVL 097 plakalı kamyon, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında Mustafa Kahraman yönetimindeki 67 TT 717 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Kahraman, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
