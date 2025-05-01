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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Polis ve 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Polis ve 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru ve iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde polis aracının da arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada biri polis 2 kişi yaralandı.

Mehmet Hafız Bulvarı'nda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı park halindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri polis 2 kişi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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