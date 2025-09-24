Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa Köprüsü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Saadet Çiftçi hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de Şanlıurfa ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel