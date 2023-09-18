Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolu Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. iddiaya göre, Ahmet Halit A. idaresindeki 34 GEU 151 plakalı otomobil, Eyüp Ç.'nin kullandığı 34 BG 2675 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Eyüp Ç., Kerem Ç., Şehriban Ç. ve Rahime Ç., Berat D. ve Süleyman S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Rahime Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatı tehlikesi devam eden Şehriban Ç. ise buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA