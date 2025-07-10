Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Devlet Hastanesi yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 HTU 39 plakalı otomobil ile 63 AHD 838 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan Muhammed Recep, Hüseyin Kemçi ve Ahmet Kemçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kemçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.