Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı, eşi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Faik Artun (57) yönetimindeki 34 EZJ 512 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Sultan Artun (42) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultan Artun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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