Şanlıurfa’da Trafik Denetimi: 21 Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Şanlıurfa'da trafik kurallarına uymayan 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, ilçe merkezinde 20 ekiple denetim yaptı.

Denetimlerde trafik kurallarına uymayan 21 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Benzer denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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