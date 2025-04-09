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Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesini düşürerek vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle Siverek ilçesinde yaşanan bu durum, solunum yolu hastalığı olanları zor durumda bıraktı. Yetkililer, kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Şanlıurfa'da ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Siverek ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan toz taşınımı, yer yer görüş mesafesini de düşürüyor.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Siverek ilçesini etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri kısa sürede tozla kaplandı. Bazı vatandaşlar, tozdan korunmak için maske takmayı tercih ederken, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, kronik hastalığı bulunan vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, hava kalitesinde de düşüş gözlendi.

Toz taşınımının gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Güncel
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