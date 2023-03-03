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Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

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Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

Şanlıurfa ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oluyor.

Şanlıurfa ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oluyor.

Kentte sabahtan itibaren etkisini arttırmaya başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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