Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Şanlıurfa'da Toz Bulutu Oto Yıkamacılara Yarıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan toz bulutu, araçlarını kirleten vatandaşların oto yıkamacılara akın etmesine neden oldu. Oto yıkamacılar, toz bulutundan dolayı işlerinin arttığını belirtiyor. Yetkililer ise özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar için dışarıda maske takılması gerektiğini vurguluyor.

Şanlıurfa'da toz bulutu sonrası oto yıkamacılarda yoğunluk

Toz bulutu oto yıkamacılara yaradı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Ceylanpınar'da iki gündür etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Araçları kirlenen vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. İki gün önce etkili olan toz bulutu, dün yağmurun yağmasıyla birlikte çamur olarak yer yüzüne düştü. İlçede bugün de toz bulutu etkisini sürdürmeye devam ediyor. Araçlarının üzerini toz kaplayan vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı. Tozun en çok kendilerine yaradığını söyleyen oto yıkamacı Ferit Öcalan, işlerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer ise yaşlı, hasta ve çocukların tozdan korunmaları gerektiğini belirterek mümkün olmadıkça maskesiz dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.