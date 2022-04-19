ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ŞANLIURFA'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü.

ŞANLIURFA'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve rüzgarla artan toz bulutu, çevre kirliliğine, havanın renginin değişmesine ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Yollarda olan sürücüler de toz bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutunun, yağmurla dağılmasını beklediklerini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce de toz bulutu nedeniyle solunum yolu hastalarına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title