ŞANLIURFA'DA TOZ BULUTU ETKİSİ

ŞANLIURFA'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Trafikte olan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve rüzgarla artan toz bulutu, çevre kirliliğine, havanın renginin değişmesine ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Yollarda olan sürücüler de toz bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutunun, yağmurla dağılmasını beklediklerini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce de toz bulutu nedeniyle solunum yolu hastalarına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel