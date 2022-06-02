Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunanları tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp, dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.