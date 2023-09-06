Şanlıurfa'da Torbacılara Operasyon: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 115 gram eroin maddesi, 23 gram metamfetamin maddesi, 354 gram esrar maddesi 29 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 485 Türk Lirası, 3 adet pompalı tüfek ve 31 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA