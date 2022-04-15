Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 59 gram esrar, 154 gram eroin, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Uyuşturucu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title