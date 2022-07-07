Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.A'da uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Araştırmalar sonucu şüphelinin Suriye'den temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği belirlendi. Jandarma ekipleri, zanlının adresine narkotik köpeğin de katılımıyla düzenlediği operasyonda, boş arazide toprağa gömülü 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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