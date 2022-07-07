Şanlıurfa'da, toprağa gömülü 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da, toprağa gömülü 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Ömer Şulul - Güncel
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Şanlıurfa'da, toprağa gömülü 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, arazide toprağa gömülü 11 kilo bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma ekiplerinin operasyonunda, arazide toprağa gömülü 11 kilo bonzai ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, B.A.'nın elinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada B.A.'nın, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden temin ettiği uyuşturucuyu piyasaya sürmek istediği saptandı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, B.A.'nın Suruç'a bağlı Günebakan Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi. B.A.'nın arazisinde, narkotik köpeği 'Yaren' ile gerçekleştirilen aramada, toprağa gömülü 11 kilo bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyulurken, gözaltına alınan B.A. da sorgulanmak üzere karakola götürüldü. ?


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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