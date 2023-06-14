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Şanlıurfa'da tırla çarpışan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı

Şanlıurfa'da tırla çarpışan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 0940 plakalı okul servis minibüsü ile 47 AZ 654 plakalı tır, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.

Kazada servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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