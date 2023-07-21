Şanlıurfa'da Tırın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucunda otomobil şarampole uçarken, sürücü yaklaşık 20 metre uzaklığa düştü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Z.A. idaresindeki 06 LBM 85 plakalı otomobil, Siverek istikametine doğru seyir halindeyken 77 E 710 İran plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole uçarken, araç sürücüsü otomobilden fırlayarak yaklaşık 20 metre uzaklığa düştü.

İhbar üzerine çok olay yerinde sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu otomobil sürüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölen sürücünün akrabaları olay yerine gelirken, jandarma karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Z.A.'nın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA