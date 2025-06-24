Şanlıurfa'da Tırın Çarptığı Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
Siverek ilçesinde tırın çarptığı otomobilde 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 23 AET 326 plakalı tır, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda F.K. yönetimindeki 02 BE 128 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otomobildeki 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.