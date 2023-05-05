Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Siverek-Hilvan kara yolunun 3'üncü kilometresinde Enver B. yönetimindeki 63 ADG 126 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan 33 AAF 788 plakalı tıra çarptı.

Çevredekiler tarafından durumun sağlık ve güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kazada otomobil sürücüsü Enver B. olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.