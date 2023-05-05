Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Siverek-Hilvan kara yolunun 3'üncü kilometresinde Enver B. yönetimindeki 63 ADG 126 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan 33 AAF 788 plakalı tıra çarptı.

Çevredekiler tarafından durumun sağlık ve güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kazada otomobil sürücüsü Enver B. olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title