Şanlıurfa'da tır yangını söndürüldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde olan bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırda seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü.
İsmi öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün idaresindeki 49 AB 488 plakalı tır, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, yolu trafiğe kapatırken yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tır, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.