Şanlıurfa'da TIR Yangını: Araç Kül Oldu

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir TIR, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Gönüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AFR 916 plakalı TIR'dan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı dikiz aynasından fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığı yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek aracı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç demir yığınına dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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