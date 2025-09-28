Haberler

Şanlıurfa'da Tır Sürücüsü Yaralandı: Plakasını Almak İçin Araçtan İndi

Şanlıurfa'da, plakasını almak isteyen bir tır sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde kaçan aracın tespiti için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da düşen plakasını almak isteyen tır sürücüsü, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

M.B.T. (64) idaresindeki 33 ADJ 602 plakalı tır ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Osmanbey Mahallesi mevkisinde, yolda parçalanmış lastiğe çarptı.

Aracının plakasının düştüğünü fark eden M.B.T. plakasını almak için tırdan indiği sırada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
