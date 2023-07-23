Şanlıurfa'da Tır Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hızını alamayan tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolu Hastane ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali E. idaresindeki 63 ADZ 010 plakalı tır, hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobil ile başka bir tıra çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan S.Ç., D.K., B.Ç., M.Ç., N.Ç. ve M.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, tırın ezdiği 2 araç hurdaya döndü.

Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu bir süre trafiğe kapandı, kaza yapan araçlar karayolundan çekicilerle kaldırıldıktan sonra trafik kontrollü olarak tekrardan sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA